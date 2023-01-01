Екатерина Артёмова В Пермском крае на 10,5% уменьшились темпы строительства жилья Основной объём введённого в эксплуатацию жилья в регионе приходится на ИЖС Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В январе-октябре 2023 года на территории Пермского края строительные компании и индивидуальные застройщики сдали в эксплуатацию 17 035 квартир общей площадью 1486,1 тыс. кв. м, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Основной объём жилья построен индивидуальными застройщиками — 1050,6 тыс. кв. м. Это на 9,2% меньше, чем в январе-октябре прошлого года.

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