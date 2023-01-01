Екатерина Артёмова Цены в Пермском крае за месяц выросли на 1,36% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В октябре индекс потребительских цен на товары и услуги в Пермском крае составил 101,36% по сравнению с сентябрём. Такие данные приводит Пермьстат. Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,28%, непродовольственные товары подорожали на 1,47%, цены на услуги увеличились на 1,31%.

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали яйца — на 15,03%, рост цен на них наблюдается уже четвёртый месяц подряд. Также в октябре зафиксировано увеличение стоимости оливкового масла (+8,9%), томатных консервов (+7,8%), бананов (+6,9%), шоколада (+6,3%), апельсинов (+5,5%), пшена (+4,6%), сосисок и сарделек (+4,2%), булочные изделия из муки высшего сорта (+4,2%), фруктовые соки (+4,2%), колбасу (+4,1%), рыбу (+3,9%). Вместе снизилась цена на яблоки (-7,9%), груши (-3,4%) и лимоны (-2%). В диапазоне от 0,8% до 4,1% дешевели сахар, сгущенное молоко, растворимый кофе, творог, овсяные хлопья «Геркулес», говядина и свинина бескостные, пельмени, филе сельди солёное, икра лососевых рыб, соль.

Рост индекса цен в группе непродовольственных товаров обусловлен удорожанием металлической посуды (+6,4%), меховых и ювелирных изделий (+ 4,5% и +4,3% соответственно), резиновой обуви (+3,2%), товаров для садоводства (+3,1%) и физической культуры (+2,6%), одежды для детей дошкольного возраста (+2,8%), канцелярских товаров (+2,5%) и галантереи (+1,4%), хлопчатобумажных тканей (+2,4%) и игрушек (+1,3%).

Сложившийся индекс цен на услуги в Пермьстате объясняют увеличением стоимости авиаперелётов (в 1,6 раза), аренды двухкомнатных и однокомнатных квартир (+3,5-11,4%), услуг банков (+9,2%), а также ростом цен на подключение к интернету (+6,6%), на услуги организаций культуры (+4,3%), ветеринарные услуги (+2,1%) и медицинские услуги (+1,1%). Среди бытовых услуг более всего подорожали услуги ремонта и технического обслуживания легковых автомобилей — на 4,2%. Одновременно с этим значительно подешевели услуги зарубежного туризма (-19,6%), экскурсионные услуги (-2,0%), проезд на поездах дальнего следования (-1,9%).

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