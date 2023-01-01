Для следственного эксперимента 15 ноября перекроют участок автотрассы под Пермью Он проводится для установления всех обстоятельств смертельного ДТП Поделиться Твитнуть

В среду, 15 ноября, с 19:00 до 19:30 временно ограничат движение на 4 км автодороги Кичаново — Дикая Гарь в направлении деревни Дикая Гарь Пермского МО. Как сообщили в администрации округа, сотрудники следственного отдела будут проводить следственный эксперимент «по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли люди».

ГИБДД призывает водителей заблаговременно выбирать пути объезда.

Напомним, 22 октября около 19:00 на автодороге Кичаново—Дикая Гарь произошло ДТП, в котором погиб 4-летний ребёнок. Автомобиль Toyota Land Cruiser, управляемый 46-летним водителем, двигался в направлении деревни Дикая Гарь. На 4 км дороги автомобиль столкнулся со стоявшим трактором с прицепом. Отмечалось, что трактор не имел знака аварийной остановки и не включил световую аварийную сигнализацию.

В результате аварии маленький пассажир иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

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