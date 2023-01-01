Алёна Бронникова Власти Прикамья через суд требуют привести в порядок историческое здание гостиницы «Центральной» Объект является памятником архитектуры регионального значения Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в Арбитражный суд с иском «о возложении обязанности» к собственникам помещений в здании, где сейчас располагается «Юниверсити хотел Пермь» (ул. Сибирская, 9). Согласно картотеке суда, документ был направлен 24 октября.

Ответчиками по делу являются бизнесмен из Бангладеш Сайед Камруззаман и пермское ООО «Компания «Магистраль-Сервис». Иск был возвращён ведомству в связи с тем, что на момент подачи заявления Сайед Камруззаман не имел статуса индивидуального предпринимателя, что необходимо для обращения в Арбитражный суд. При этом заявление инспекция может направить в суд общей юрисдикции.

Как рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» в инспекции по охране ОКН, обращением в суд послужило ненадлежащее содержание здания собственниками. Сейчас памятник архитектуры регионального значения находится в состоянии, требующем работ по его сохранению. Сайед Камруззаман сообщил изданию, что ремонт фасада запланирован на лето 2024 года, подрядчик для этого уже выбран, а в холле гостиницы появится экспозиция, которая будет посвящена истории гостиницы и знаменитым постояльцам.

Компания «Магистраль-Сервис» является собственником помещения на первом этаже здания. По словам её представителя, к сложившейся ситуации компания отношения не имеет, и не получала ранее от инспекции претензий и предписаний.

Сайед Камруззаман приобрёл гостиницу в 2017 году под общежитие для иностранных студентов. Он является руководителем индийской компании Rus Education, курирующей поступление студентов в российские вузы, а также, по данным сайта checko.ru, владельцем нескольких организаций, в том числе, ООО «Талма», с которым в 2018 году был подписан меморандум о сотрудничестве по строительству международного студенческого кампуса в Перми. Общий объём инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб.

Господин Камруззаман является также учредителем ООО «Юнихостелпермь», которое управляет гостиницей на ул. Сибирской. Руководитель организации Ирина Голдобина рассказала «Коммерсантъ-Прикамье», что в суде компания планирует представить планы по приведению здания в порядок. По её словам, работы по сохранению ОКН велись ранее, и будут продолжаться в течение двух лет.

ООО «Компания «Магистраль-Сервис» занимается арендой и лизингом ж/д транспорта и оборудования с 2002 года. Директор и учредитель – Алексей Несен. Компания приобрела помещение по ул. Сибирской, 9 в апреле текущего года.

Семиэтажное здание гостиницы на пересечении улиц Сибирской и Советской было построено в 1930-х годах. Здесь в разные годы останавливались знаменитые писатели, профессора, музыканты и художники из Ленинграда и Москвы, в военные годы здесь жили артисты театра оперы и балета им. Кирова. Здесь, в «Семиэтажке», как её тогда называли, Арам Хачатурян написал «Танец с саблями», Сергей Прокофьев — партитуру балета «Золушка», Вениамин Каверин работал над романом «Два капитана». Сейчас здание признано объектом культурного наследия регионального значения - памятником архитектуры «Гостиница «Центральная».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.