Росимущество передало в собственность края шесть земельных участков в Перми Они уже используются для строительства новых автодорог Поделиться Твитнуть

фото: Росимущество

Территориальное управление Росимущества передало в собственность Прикамья шесть расположенных в различных районах краевого центра земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В теруправлении уточнили, что речь идёт о федеральных земельных участках, на которых уже начато строительство дорожной инфраструктуры: дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы», автомобильной дороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина и автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» (участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев).

«Переданные участки послужат городу в организации дорожной инфраструктуры, позволят обеспечить безопасное дорожное движение и создать новые парковочные места», — прокомментировали в ведомстве.

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