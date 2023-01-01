У мэрии Перми иномарка врезалась в трамвай ДТП случилось утром 15 ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Около 10 час. утра 15 ноября напротив здания мэрии Перми на ул. Ленина произошло столкновение трамвая и автомобиля Volkswagen Tiguan. Иномарка поворачивала влево и врезалась в электротранспорт. В результате движение трамваев в сторону Разгуляя оказалось заблокированным на полчаса.

«Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. В результате аварии никто из пассажиров трамвая не пострадал», — рассказали perm.aif.ru в Пермгорэлектротрансе.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель иномарки. Нарушая ПДД, он не предоставил трамваю преимущество проезда.

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