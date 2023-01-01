Экс-главу пермской «Академии первых» приговорили к условному сроку Павел Шевченко также должен выплатить 1,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Павел Шевченко

properm.ru

В среду, 15 ноября, Дзержинским районным судом Перми бывший директор «Академии первых» признан виновным в хищениях и мошенничестве и приговорён к четырём годам лишения свободы условно. Он также должен будет возместить 1,41 млн руб. Об этом сообщает Properm.ru.

Павел Шевченко обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и растрате бюджетных денег по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ. По информации следствия, находясь на посту руководителя «Академии первых», в июле и сентябре 2021 года он заключил фиктивные контракты с компанией ООО «Триплком» на поставку обучающих модулей «Биосфера 2.0» и «Теплота» общей стоимостью более 1,1 млн руб. Однако ни одно из пособий не было поставлено «Академии первых». Кроме того, выяснилось, что ООО «Триплком» принадлежит Станиславу Белякову, родственнику Шевченко.

Павлу Шевченко вменяли ещё одно преступление. После увольнения с поста руководителя в октябре 2021 года подсудимый присвоил себе рабочее оборудование: ноутбук и квадрокоптер. Квадрокоптер он вернул, а ноутбук стоимостью 69,9 тыс. руб. — нет.

Сам обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что планировал всё похищенное вернуть. Во время заседания он возместил стоимость присвоенного ноутбука.

Гособвинение накануне потребовало для Шевченко наказания в виде четырёх лет лишения свободы условно, с учётом его заслуг.

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