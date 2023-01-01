Алёна Бронникова Обвинение требует на четыре года условно лишить свободы экс-главу пермской «Академии первых» Павла Шевченко обвиняют в мошенничестве Поделиться Твитнуть

Павел Шевченко

properm.ru

В Дзержинском районном суде Перми продолжается рассмотрение уголовного дела о хищении денежных средств и имущества «Академии первых» в отношении бывшего руководителя образовательного центра и участника телевикторины «Своя игра» Павла Шевченко. Гособвинение требует приговорить его к четырём годам лишения свободы условно с учётом его заслуг.

Как сообщает Properm.ru, сам обвиняемый полностью признал свою вину и заявил, что планировал всё похищенное вернуть. Во время заседания он возместил стоимость рабочего ноутбука, который не вернул учреждению, в размере 69,9 тыс. руб.

Кроме того, к материалам дела приобщили характеристику, написанную магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Известный знаток назвал Павла Шевченко знаковым человеком для региона.

Павла Шевченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате бюджетных денег по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ. По информации следствия, находясь на посту руководителя учреждения, в июле и сентябре 2021 года он заключил фиктивные контракты с компанией ООО «Триплком» на поставку обучающих модулей «Биосфера 2.0» и «Теплота» общей стоимостью более 1,1 млн руб. Однако ни одно из пособий не было поставлено «Академии первых». Кроме того, выяснилось, что ООО «Триплком» принадлежит Станиславу Белякову, родственнику Шевченко.

Ему вменяют ещё одно преступление. После увольнения с поста руководителя в октябре 2021 года подсудимый присвоил себе рабочее оборудование: ноутбук и квадрокоптер. Квадрокоптер Павел Шевченко вернул. Ноутбук стоимостью 69,9 тыс. руб. так и не был отдан учреждению.





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