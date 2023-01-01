Алёна Бронникова Экс-директор пермской «Академии первых» признался в хищении денег Дзержинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела Поделиться Твитнуть

Павел Шевченко

properm.ru

В Дзержинском районном суде Перми 30 октября состоялось заседание по уголовному делу о хищении денежных средств в отношении бывшего руководителя образовательного центра «Академия первых» и организатора игр «Интеллектуальная кухня» Павла Шевченко. Как сообщает Properm.ru, он признал свою вину.

Гособвинителем выступила Наталья Чернова. В ходе заседания также были допрошены в качестве потерпевших действующий директор учреждения Юлия Трясцына и завсектором правовой работы краевого министерства образования Эльвира Гаянова.

Павла Шевченко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате бюджетных денег по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ. По информации следствия, находясь на посту руководителя учреждения, в июле и сентябре 2021 года он заключил фиктивные контракты с компанией ООО «Триплком» на поставку обучающих модулей «Биосфера 2.0» и «Теплота» общей стоимостью более 1,1 млн руб. Однако ни одно из пособий не было поставлено «Академии первых». Кроме того, выяснилось, что ООО «Триплком» принадлежит Станиславу Белякову, родственнику Шевченко.

Ещё одно преступление он совершил в октябре 2021 года. После увольнения с поста руководителя обвиняемый присвоил себе рабочее оборудование: ноутбук и квадрокоптер. Как сообщила Юлия Трясцина, после нескольких звонков главы минобра Раисы Кассиной и бухгалтера учреждения Шевченко всё же вернул квадрокоптер. Ноутбук стоимостью 69,9 тыс. руб. так и не был возвращён.

О предстоящем судебном заседании стало известно накануне, 29 октября. Павел Шевченко до октября 2021 года возглавлял ГБОУ «Академия первых», руководил пермским центром выявления и поддержки одарённых детей «Сириус». Известен в Перми как организатор игр «Интеллектуальная кухня», как победитель в конкурсе «Лидеры России-2019» и телевикторине «Своя игра».

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