Алёна Бронникова Экс-директор пермской «Академии первых» обвиняется в хищении денежных средств Судебное заседание состоится 30 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении бывшего руководителя образовательного центра «Академия первых» и организатора игр «Интеллектуальная кухня» Павла Шевченко. Заседание назначено на 30 октября.

Как сообщает Properm.ru, Павел Шевченко обвиняется в хищении денежных средств ГБОУ «Академия первых». По информации следствия, находясь на посту руководителя учреждения, с июня по июль и в сентябре 2021 года он заключил фиктивные контракты на поставку обучающих модулей стоимостью 598,6 и 580 тыс. руб. После увольнения в октябре того же года он похитил школьный ноутбук стоимостью 69,9 тыс. руб.

Экс-директора «Академии первых» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и растрате бюджетных денег по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Павел Шевченко до октября 2021 года возглавлял ГБОУ «Академия первых», руководил пермским центром выявления и поддержки одарённых детей «Сириус». Является организатором игр «Интеллектуальная кухня». Победил в конкурсе «Лидеры России-2019».





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