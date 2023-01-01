Перми выдали паспорт готовности к отопительному периоду Документ выдан комиссией Ростехнадзора 14 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Западно-Уральским управлением федеральной службы по энергетическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности Перми к осенне-зимнему периоду 2023/24. По результатам проверки 14 ноября городу выдан паспорт готовности.

Напомним, по инициативе мэра Перми Эдуарда Соснина в текущем году поставка отопления в муниципальные объекты социальной сферы стартовала 19 сентября, а в жилые дома — 25 сентября.

Сейчас теплом обеспечены 5745 жилых домов и 486 социальных объектов. Среди последних — 194 образовательных учреждения, 29 спортивных учреждений, 32 учреждения культуры, 231 медицинское учреждение, 1053 км тепловых сетей, 53 котельные и 383 центральных тепловых пункта.

Все объекты были присоединены к системе теплоснабжения в течение трёх недель с начала запуска отопления.

С 15 сентября в Перми заработали «горячие линии» по вопросам теплоснабжения. На данный момент фиксируются единичные обращения жителей по вопросам регулировки систем отопления внутри их домов.

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