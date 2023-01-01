Пермячка, едва не погибшая во время операции от потери крови, отсудила у врачей 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пациентка, пострадавшая от неудачной операции в платной клинике в Перми, получила компенсацию в размере 2,5 млн руб. Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

По словам представителей ведомства, жительница Перми обратилась в платную клинику из-за болей в желудке. Ей был поставлен диагноз «холецистит», и врачи рекомендовали срочное хирургическое вмешательство. Однако в процессе операции были допущены серьезные ошибки, которые привели к развитию обширного внутрибрюшинного кровотечения у пациентки и в итоге к тяжелой анемии. Такие осложнения требовали немедленного лечения в стационаре, и пострадавшую экстренно доставили в Пермскую краевую больницу, где ей оказали необходимую помощь. После того, как женщина выздоровела, она обратилась в суд с требованием взыскать моральный вред, причиненный неудачной операцией.

Суд поддержал позицию пострадавшей и оценил ее физические и эмоциональные страдания в размере 1,5 млн руб. Однако пациентка не остановилась на этом и подала апелляцию, в результате чего компенсационная выплата была увеличена, так как клиника отказалась разрешить вопрос добровольно.

Исполнение решения суда было передано судебным приставам. На счета организации-должника был наложен арест. Благодаря этой мере, полная сумма компенсации в размере 2,5 млн рублей была взыскана и перечислена пострадавшей жительнице Перми.

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