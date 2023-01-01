Бывшего мэра Перми вывели из совета по патриотическому воспитанию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс изменения в состав межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию жителей Пермского края. Согласно опубликованному указу на официальном сайте правительства, Алексей Дёмкин, бывший мэр Перми, и Дмитрий Красильников, бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, исключены из состава совета. Об этом пишет ВЕТТА.

Следующим пунктом указа губернатор включил в совет шесть новых членов: Эдуарда Соснина, главу Перми, Юлию Ветошкину, министра по туризму Прикамья, Константина Егорова, ректора Пермского педуниверситета, Вадима Лысанова, главу Кунгурского округа, Евгения Каныгина, начальника Пермского президентского училища, и Екатерину Набатову, заместителя руководителя администрации губернатора.

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