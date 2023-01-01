Максим Артамонов Мэр Перми пообещал заселение муниципального дома на Чайковского, 11 в декабре Сейчас в Перми строятся ещё два таких дома на улице Маяковского Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Чиновники администрации Перми на выездном строительном штабе обсудили ход строительства муниципальных домов для расселения людей из аварийного жилья. Как сообщил в своём telegram-канале глава Перми, планируется, что в декабре этого года в новые квартиры в доме на ул. Чайковского, 11 начнут заезжать первые жильцы.

«Для них подготовлено 249 квартир самой различной планировки от студий до 4-комнатных, благоустроена придомовая территория, и готово все для комфортной жизни», — отчитался чиновник.

По словам, в Перми также продолжается строительство двух десятиэтажных домов по ул. Маяковского 54 и 57. Работы идут в графике. На ул. Маяковского, 54 смонтированы внутренние и наружные стеновые панели, идет укладка перекрытий на уровне 10 этажа. На ул. Маяковского, 57 работы ведутся на уровне восьмого этажа.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Как отметил глава Перми, завершить строительство обоих домов планируется летом 2024 года. В эти домах будет 500 квартир.

«Новый компаньон» уже писал о практике строительства муниципальных домов в Перми и о том, какие были проблемы после их сдачи в эксплуатацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.