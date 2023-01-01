Максим Артамонов
Мэр Перми пообещал заселение муниципального дома на Чайковского, 11 в декабре
Сейчас в Перми строятся ещё два таких дома на улице Маяковского
Чиновники администрации Перми на выездном строительном штабе обсудили ход строительства муниципальных домов для расселения людей из аварийного жилья. Как сообщил в своём telegram-канале глава Перми, планируется, что в декабре этого года в новые квартиры в доме на ул. Чайковского, 11 начнут заезжать первые жильцы.
«Для них подготовлено 249 квартир самой различной планировки от студий до 4-комнатных, благоустроена придомовая территория, и готово все для комфортной жизни», — отчитался чиновник.
По словам, в Перми также продолжается строительство двух десятиэтажных домов по ул. Маяковского 54 и 57. Работы идут в графике. На ул. Маяковского, 54 смонтированы внутренние и наружные стеновые панели, идет укладка перекрытий на уровне 10 этажа. На ул. Маяковского, 57 работы ведутся на уровне восьмого этажа.
Как отметил глава Перми, завершить строительство обоих домов планируется летом 2024 года. В эти домах будет 500 квартир.
«Новый компаньон» уже писал о практике строительства муниципальных домов в Перми и о том, какие были проблемы после их сдачи в эксплуатацию.
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