Представители АО «Соликамскбумпром» приняли участие в международной выставке «PulpFor-2023» Поделиться Твитнуть

Руководители и специалисты АО «Соликамскбумпром» стали участниками международной выставки оборудования и технологий для целлюлозно-бумажной, лесоперерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг «PulpFor-2023».

Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Деловая программа объединила порядка 250 компаний и более 7 000 специалистов целлюлозно-бумажной отрасли.

Международная выставка обеспечивает условия для открытого диалога участников рынка и производителей товаров и услуг, освещает актуальные вопросы и тенденции развития отрасли, позволяет представить опыт и технологии предприятий-лидеров.

В рамках форума состоятся стратегические сессии и дискуссии, участниками которых станут представители АО «Соликамскбумпром». Темы, интересующие соликамских бумажников — реализация стратегии импортозамещения, формирование благоприятного бизнес-климата, приоритеты технологической модернизации и меры господдержки отрасли, экологическая безопасность.

Кроме того, «PulpFor-2023» станет площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве АО «Соликамскбумпром» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова».





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