Мэр Перми Эдуард Соснин ответит на вопросы горожан в прямом эфире Общение с жителями пройдёт в соцсетях Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Во вторник, 21 ноября, глава Перми Эдуард Соснин ответит на вопросы горожан в режиме онлайн. Первый прямой эфир нового градоначальника состоится в социальной сети Вконтакте на его странице. Начало в 19:00. Об этом мэр сообщил в своём телеграм-канале.

«Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», — обратился Соснин к жителям.

За несколько часов после размещения анонса горожане успели оставить уже около сотни вопросов. На часть из них уже отвечают сотрудники администрации, часть обращений чиновники «взяли в работу». Большинство вопросов касаются благоустройства, ветхого и аварийного жилья

Эдуард Соснин был избран мэром Перми в августе 2023 года. Ранее он возглавлял министерство экономического развития Пермского края.

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