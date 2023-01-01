С начала года в Перми ликвидировано более 14,6 тысячи незаконных граффити К ответственности привлечено около 600 человек Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По результатам работы Административно-технической инспекции за 10 месяцев 2023 года в Перми было выявлено 16 377 надписей, графических рисунков и иных изображений, незаконно нанесённых на фасады зданий. Устранено 14 661 граффити (90% всех изображений). Об этом сообщает «Рифей».

Также с начала года составлено 687 протоколов об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения на административных комиссиях районов к административной ответственности привлечено 593 чел. Сумма наложенных штрафов превысила 3 млн руб., из них 1,7 млн уже взыскано.

Жителей Перми просят при обнаружении фактов нанесения графических рисунков на здания обращаться в полицию, в администрацию своего района или на портал «Управляем вместе».

За нанесение на фасад здания графических рисунков и иных изображений предусмотрен штраф: на граждан — до 5 тыс. руб., на должностных лиц — до 50 тыс. руб., на юрлиц — до 100 тыс. руб.

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