Вузы Прикамья увеличат число обучающихся по целевым договорам на инженерных направлениях Эти специальности являются ключевыми для экономики региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Совет ректоров высших учебных заведений Пермского края провёл заседание при участии губернатора Дмитрия Махонина. Участники встречи обсудили итоги приёмной кампании в 2023/24 учебном году. Особое внимание было уделено вопросам увеличения целевого приёма по инженерным направлениям.

Председатель Совета, ректор ПГГПУ Константин Егоров рассказал, что в этом году вузы региона получили более 85 тыс. заявлений, конкурс на одно место составил 9,2 заявления. На первый курс было зачислено 11,7 тыс. чел., из которых 7,7 тыс. прошли на бюджет. Из других регионов в пермские вузы поступило 39,8% студентов. По специальной квоте для участников СВО и членов их семей зачислено 87 чел.

Особенностью приёмной кампании в этом учебном году стало зачисление по системе приоритетов в случае выбора нескольких направлений, которое сохранится и на следующий год. Согласно новым правилам, абитуриент может подать заявление в вуз на несколько специальностей с указанием приоритетов в соответствии со своими интересами и возможностями.

Среди самых востребованных направлений Константин Егоров назвал подготовку в области информационных технологий, социальной сферы и лингвистики. Однако вопреки высокому конкурсу приёма, заинтересованность некоторыми инженерными направлениями, которые сейчас являются ключевыми для экономики региона, среди абитуриентов не возросла. Для того чтобы изменить ситуацию, сообщает краевое правительство, нужно увеличить число студентов, обучающихся по целевым договорам.

«Совместными усилиями необходимо повышать престиж и востребованность данных профессий, самих образовательных программ для будущих инженеров», — сообщил Дмитрий Махонин.

Совместная работа вузов с предприятиями и профильными министерствами имеет особое значение для качественного приёма и возможность последующего трудоустройства выпускников. Губернатор подчеркнул, что целевой приём позволяет формировать и согласовывать региональный заказ на контрольные цифры приёма с учётом кадровых потребностей организаций региона.

В этом году квота целевого приёма по нескольким направлениям подготовки была увеличена, в результате чего в текущем учебном году большее количество абитуриентов выбрало целевое обучение. По сравнению с 2022 годом, этот показатель увеличился на 95 чел.

Кроме того, Дмитрий Махонин подчеркнул, что образовательным учреждениям необходимо комплексно подходить к вопросам популяризации наиболее востребованных краевой экономикой направлений и к целенаправленной подготовке старшеклассников к сдаче ЕГЭ по профильным предметам. Сейчас на территории Пермского края развивается система профориентации и самоопределения школьников. Для этого были открыты инженерные медицинские, агроклассы и другие, ведёт работу «Открытый университет» при участии шести вузов.

«Мы даём возможности для профориентации уже со школьной скамьи. Это облегчает ребятам выбор профессии», — отметил глава региона.

Отдельное внимание на заседании уделили реализации проекта межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в рамках национального проекта «Наука и университеты». Для студентов, которые здесь будут жить и учиться, необходимо создать безопасные и комфортные условия. На данный момент пермские вузы продолжают работу по повышению заинтересованности иностранных студентов. Так, по итогам приёмной кампании в образовательные учреждения Прикамья было зачислено более 1,1 тыс. студентов, 267 из них зачислены на бюджет.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.