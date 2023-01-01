Алёна Бронникова Студенческий наплыв Пермские вузы подвели итоги приёмной кампании Поделиться Твитнуть

В пермских университетах подвели итоги приёмной кампании на 2023/24 учебный год. В августе некоторые вузы объявляли о дополнительном приёме первокурсников на ряд специальностей. Несмотря на это, отмечается значительный прирост поступивших по сравнению с прошлым годом.

В приоритете

Почти все вузы отметили рост числа абитуриентов, подавших этим летом документы на обучение. Как отметили представители приёмных комиссий, их количество выросло от 3 до 29% по сравнению с прошлым годом.

В Пермском политехе ожидали сохранение тенденции интереса к направлениям IT-технологий и строительства. Как сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Руслан Гарифзянов, больше всего заявлений было принято на специальности: «Техника и технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Экономика и управление».

В числе пользующихся спросом у поступающих в преддверии приёмной кампании называлась также и группа направлений «Химические технологии», однако по итогам приёма по ней оказался недобор. Менее популярными оказались также укрупнённые группы направлений подготовки: «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика» и «Машиностроение».

Самым востребованным направлением в Высшей школе экономики, как и ожидалось, оказалась программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе». На одно бюджетное место претендовали 27,5 человека. Следующим по убыванию оказались «Юриспруденция» — 20,4 человека на место, «Бизнес-информатика» — 12,5 человека на место, «Программная инженерия» — 9,8 человека на место.

Интересно, что достаточно большим был конкурс и на образовательную программу «История» — 9 человек на место. Меньше всего претендентов на место оказалось на программу «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» — 6,5 человека. Увеличилось количество поступающих на полностью платную программу «Дизайн» — в 2023 году зачислено 152 человека, тогда как в прошлом году было 147 человек. Все бюджетные места оказались закрытыми.

В целом число поступивших в этом году в НИУ ВШЭ увеличилось более чем на 300 человек. По информации отдела по связям с общественностью, в 2022 году поступили 1548 человек, а в 2023-м — 1855 человек (на 16,5% больше).

В Пермском медуниверситете приняли 583 человека. Всего в рамках программ специалитета и бакалавриата приём осуществляется на 505 бюджетных мест и 310 коммерческих, есть также поступающие в аспирантуру и ординатуру. Больше всего бюджетных мест на специаль­ности «Лечебное дело» (285), меньше всего — на «Стоматологии» (35). В два раза увеличилось количество абитуриентов на «Клинической психологии». В целом все бюджетные места оказались заполнены.

В Институт культуры в этом году обратилось рекордное количество абитуриентов. По итогам приёмной кампании в 2023 году было принято 2100 человек, что почти на 30% больше, чем в 2022 году (1480 человек).

Наибольшей популярностью пользовались «Туризм» — 21 человек на одно место, «Актёрское искусство» — 14 человек на место, «Режиссура театрализованных представлений», «Живопись», «Вокальное искусство» и «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». При этом все контрольные цифры приёма оказались выполнены в полном объёме, по всем уровням и всем программам образования. Дополнительного набора ПГИК не объявлял, так как все бюджетные места были закрыты.

В отличие от остальных вузов, в ПГАТУ отметили снижение количества заявок на поступление с 10 тыс. до 6,5 тыс. Такую разницу объяснили тем, что в текущем году максимальное количество направлений для подачи документов было уменьшено вдвое.

Как и ожидалось в начале приёмной кампании, наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на направления подготовки: «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Программная инженерия», «Землеустройство и кадастры», «Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Экономика» и «Товароведение».

Университет объявлял о дополнительном наборе на обучение по программам: «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и пр. Все бюджетные места к началу учебного года оказались закрытыми, начальник Управления по работе с абитуриентами и выпускниками Алёна Ерёменко добавила, что приём успешно завершился.

В педуниверситете тоже обратили внимание на снижение количества заявок в связи с целенаправленным выбором специальностей. Однако количество абитуриентов в 2023 году выросло.

Самыми востребованными остались все направления факультета иностранных языков, «Русский язык и литература», «Право и обществознание», «История и профиль по выбору». В числе направлений с самым высоким конкурсом в вузе назвали: «Английский язык и второй иностранный язык» — 17,8 человека на место, «Английский язык и международное образование» — 17,1 человека, «Право и обществознание» — 16,7 человека на место, «История и профиль по выбору» — 15,8 человека на место. Абитуриенты классического университета в этом году чаще подавали заявления на следующие направления бакалавриата: «Информационные системы и технологии» — 929 заявлений, «Прикладная математика и информатика» — 780, «Фундаментальная информатика и информационные технологии» — 610, «Лингвистика» — 496, «Геология» — 438. Самый высокий конкурс оказался на «Рекламу и связи с общественностью», «Судебную и прокурорскую деятельность», это обусловлено не только популярностью направлений, но и количеством бюджетных мест.

Недобор вуз отметил на естественно-научных направлениях. Всё реже выпускники стали выбирать ЕГЭ по биологии, географии и физике. В целом в 2023 году в классический университет поступило 8637 абитуриентов. Цифры незначительно увеличились по сравнению с 2022 годом — на 3% (на 265 человек).

Средний балл

В этом году вузы столкнулись с нововведением в виде системы приоритетов. Согласно новым правилам, абитуриенты могут подать заявления в вузы на несколько специальностей с указанием приоритетов в соответствии со своими интересами и возможностями. Специальностям присваиваются цифры в порядке очерёдности, где 1 — это наиболее желаемое направление.

В медуниверситете обратили внимание, что в связи с этим новшеством оценить реальный конкурс на те или иные специальности было сложно. Поэтому легче было ориентироваться на сумму баллов последнего зачисленного студента.

«Как правило, абитуриенты подают заявления сразу на несколько специальностей, ранжируя специальности по приоритету. Если абитуриенту не хватило баллов для зачисления на специальность с высшим приоритетом, но достаточно для зачисления на специальность с более низким приоритетом, он автоматически будет зачислен на ту, для которой ему достаточно баллов», — рассказала пресс-секретарь ПГМУ Евгения Романова.

Также в вузе сообщили, что термином «проходной балл» они больше не пользуются. Сейчас принято говорить о балле последнего зачисленного. Таким образом, баллы последних зачисленных на разных факультетах варьировались от 140 до 262.

Средний проходной балл в «Вышке» из расчёта на один предмет на бюджетные места составил 85,2 балла, а на коммерческие — 75,9 балла. По специальностям средние баллы из расчёта на один предмет распределились так: «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе» — 91,6, «Юриспруденция» — 89,4, «История» — 85,8, «Программная инженерия» — 85,53, «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» — 84,06, «Бизнес-информатика» — 82,58.

В ПГНИУ средний балл за один предмет сформировался на уровне 70,8, в ПНИПУ — 70, а в ПГИК — 65,65. В Пермском аграрно-технологическом университете по очной форме обучения общий средний проходной балл составил 151, по заочной — 209 баллов.

Квоты и другие регионы

Помимо новшества в виде приоритетов зачисления, в 2023 году вузы отметили ещё несколько особенностей. В их числе оказались большое количество поданных заявлений с помощью сайта госуслуг, а также востребованность квот для иностранных студентов и участников СВО и их детей.

Больше всего зачисленных абитуриентов, конечно, было среди жителей Прикамья. Однако все учреждения были удивлены высоким спросом пермских вузов и в других регионах. В целом заявления подавали жители из 40 разных субъектов РФ.

В НИУ ВШЭ притоку абитуриентов способствовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской, Челябинской, Кировской областей и Удмуртской Республики.

«В этом году заявления о приёме в вузы подали абитуриенты более чем из 40 субъектов РФ, в прошлом году было 35. Радует тот факт, что к нам поступили из 16 субъектов РФ, помимо традиционных Свердловской области, Башкирии, Коми и Удмуртии, это абитуриенты даже из Владивостока, Ханты-Мансийского АО, Московской области и Новосибирска», — поделился секретарь приёмной комиссии ПГИК Игорь Токарев.

Кроме того, в этом году 22 абитуриента поступили в рамках целевого обучения, 31 человек поступил с красным дипломом о среднем профессиональном образовании, а в прошлом году их было 12. Выпускников, закончивших школу с отличием, в этом году было восемь человек, а в 2022 году их было всего четыре, добавил Игорь Токаев.

По квотам для иностранных студентов, объём которых увеличился в 2023 году, в ПГИК поступили 10 студентов, в том числе из Египта, Туркменистана и КНР. По квоте для участников спецоперации и детей военнослужащих был зачислен один участник СВО на заочное обучение.

В ПНИПУ по данной квоте было зачислено более 30 человек, из новых территорий поступивших не было. В рамках отдельной квоты в ПГМУ и НИУ ВШЭ — по пять человек. В ПГАТУ были зачислены два участника СВО и два абитуриента, родители которых погибли при проведении спецоперации. ПГГПУ принял 10 детей участников СВО и одного жителя новых территорий РФ.

По итогам текущей приёмной кампании в следующем году вузы будут корректировать приём абитуриентов на 2024/25 учебный год. Так, например, в Высшей школе экономики запланировано введение новой учебной программы.

«В этом году мы наблюдаем переориентацию интересов абитуриентов в гуманитарную и креативную сферу. Поэтому к имеющимся программам в 2024 году планируем открытие новой программы — «Управление в креативных индустриях», — уточнили в вузе.

В ПГАТУ добавили, что приём документов существенно усложнила синхронизация данных с сайтом госуслуг. В то же время такой способ подачи документов дал возможность поступ­ления абитуриентов из других регионов и облегчил процедуру предоставления оригинала документа об образовании.

Также в вузе обратили внимание на серьёзное уменьшение интереса выпускников средних общеобразовательных организаций Пермского края к высшему образованию. Они отметили, что такая тенденция требует особого внимания.

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