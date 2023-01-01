Из-за аварии часть домов в Дзержинском районе Перми остались без воды Поделиться Твитнуть

В правобережной части Дзержинского района Перми из-за аварии на электросетях часть жилых домов остались без воды. Об этом со ссылкой на «Новогор-Прикамье» сообщает ВЕТТА.

Как пояснил коммунальный оператор, из-за проблем с электричеством на водопроводной насосной станции «Заречная» отключились насосы. Вода подаётся в самотёчном режиме. Давление в сетях в правобережной части Дзержинского района понижено.

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в микрорайонах Окуловский, Железнодорожный, Комсомольский и частично в Кировском районе.

Пермские городские электросети уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

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