Суд обязал мэрию Перми оплатить ремонт аварийного дома Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Администрация Перми исполнила судебное решение о ремонте многоквартирного дома 1954 г.п. по ул. Худанина в краевом центре.

На мэрию в суд подали жильцы. По мнению собственников квартир, перед приватизацией помещений власти как прежние собственники должны были провести капитальный ремонт (заменить чердачные перекрытия, балки и утеплитель, полностью обновить системы электро- и теплоснабжения), но уклонились от исполнения обязанностей. Представители органов самоуправления мотивировали это тем, что при передаче помещений дому не был присвоен статус аварийного. Тогда жильцы обратились в суд и выиграли дело.

В решении говорится, что власти обязаны устранить все выявленные в ходе судебной экспертизы недочёты. Документ поступил на исполнение судебным приставам. В ходе работы по данному исполнительному производству было установлено, что ТСЖ дома уже нашло подрядчика для ремонтных работ за 19,3 млн руб.

«Не дожидаясь наступления негативных правовых последствий за неисполнение требований исполнительного документа, представители организации-должника перечислили всю требуемую сумму на депозитный счёт подразделения Службы», — сообщили в пресс-службе ГУФССП Прикамья.

Средства уже переданы взыскателям.

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