Максим Артамонов В этом году в Перми снизились темпы расселения аварийного жилья С начала года были расселены более 3,2 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили «Новому компаньону» в городском управлении жилищных отношений, в этом году в Перми планируется расселить 35,2 тыс. кв. м аварийного жилья. В настоящее время уже расселено более 3,2 тыс. человек. Для сравнения: в прошлом году из аварийного жилого фонда было переселено 3978 пермяков (расселено 55,7 тыс. кв. м).

«В 2024 году темп расселения из аварийного жилья планируется увеличить», — сообщили изданию в администрации, но цифры называть не стали.

Ежегодно на расселение выделяются деньги из городской, краевой и федеральной казны. На территории Перми действуют региональные и муниципальные адресные программы. В 2022 году на переселение было израсходовано 2,8 млрд руб. бюджетных средств, а в 2021-м — 3,1 млрд руб.

На сегодняшний день в жилом фонде Перми около 6 тыс. многоквартирных домов (МКД), из них признаны аварийными и должны быть снесены 862. Сейчас завершён снос 150 МКД. Больше всего аварийных домов в Кировском, Дзержинском и Свердловском районах.

Получить консультацию по вопросам расселения, более подробно узнать о порядке получения возмещения, а также о предоставлении жилого помещения можно в Едином центре приёма граждан (ул. Горького, 18). Консультации предоставляются по тел.: 207-50-06, 207-50-29 или 207-50-59.

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