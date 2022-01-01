Максим Артамонов В Перми чиновники отчитались о сносе 150 многоквартирных аварийных домов В прошлом году на расселение людей из аварийного жилья было выделено почти 3,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для расселения пермяков из аварийного жилого фонда в 2022 году выделено около 3,7 млрд руб. Из этой суммы 2,5 млрд было использовано на изъятие жилых помещений и 718 млн — на строительство муниципальных домов. Из средств фонда ЖКХ дополнительно поступило 420 млн руб, которые также были направлены на строительство муниципальных домов. Такие данные привёл заместитель главы Перми Игорь Субботин, выступая на пленарном заседании гордумы 24 января.

При этом, по словам чиновника, на 30 декабря 2022 на переселение пермяков из аварийного жилья было израсходовано 2,8 млрд руб. бюджетных средств (94,4% от годового плана). Оставшаяся сумма перешла на этот год. Всего в 2022 году расселено 55,7 тыс. кв. м аварийного жилого фонда — порядка 4 тыс. человек получили новые квартиры.

В 2023 году чиновники обещают улучшить жилищные условия для 2700 человек.

Фото: Скриншот из доклада Игоря Субботина

На сегодняшний день в жилом фонде Перми около 6 тыс. многоквартирных домов (МКД), из них нужно сносить 862. Сейчас снесено 150 МКД. Больше всего аварийных домов — в Кировском, Дзержинском и Свердловском районах.

После того как чиновник отчитался о проделанной работе, депутаты буквально завалили его вопросами о проблемных домах, в которых люди живут без электричества, газа, а где-то и канализации. Например, депутат Бурдин рассказал о том, что дом по ул. Генерала Доватора, 34 сейчас находится в критическом состоянии.

Субботин пообещал взять «решение данного вопроса на контроль».

Фото: Скриншот из доклада Игоря Субботина

Депутата Геннадия Сторожева не удовлетворили ответы чиновника. Парламентарий потребовал «принять все меры к тому, чтобы жители аварийных домов были переселены в нормальное жильё».

Ещё один пример опасного жилья привела депутат Наталья Рослякова. Она рассказала о здании бывшего общежития на ул. Танцорова. Сейчас там отрезан газ, нет горячей воды и отключена канализация.

Как отметил депутат Владимир Молоковских, «проблема стоит давно, и на сегодня в городе есть и деревянные бараки, и шлакоблочные дома». Он выразил мнение, что в будущем «нас ждёт вал таких объектов».

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