В 2023 году планируется переселить из аварийного жилья 2,7 тысячи пермяков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году в Перми планируется расселить 2,7 тыс. человек из 37,5 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

В ведомстве пояснили, что расселение будет проводиться в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ.

Отмечается, что в течение 2022 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» было расселено 2,6 тыс. человек, которые проживали в аварийном жилье общей площадью 37,6 тыс. кв. м. Ещё 400 человек смогли улучшить жилищные условия в рамках региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы. Полностью расселено 57 аварийных домов.

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