Алёна Бронникова Мэрия Перми согласовала законопроект о передаче краю полномочий в градостроительной сфере Планируется, что закон вступит в силу с 1 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Администрация Перми направила письмо министру строительства Прикамья Артёму Габдрахманову о согласовании законопроекта, согласно которому часть полномочий муниципалитета в области градостроительной деятельности перейдёт на краевой уровень. Соответствующий документ опубликован на портале заксобрания.

Письмо было направлено исполняющим обязанности главы Перми Игорем Субботиным. В заключении он написал, что замечаний и предложений по проекту закона нет.

Ранее на рассмотрение депутатам парламента Пермского края поступил законопроект, предусматривающий передачу полномочий мэрии Перми по обеспечению подготовки документации по планировке территории города для размещения объектов местного значения и образования земельных участков под многоквартирные дома. Также краевому правительству перейдёт право принимать решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для реализации комплексного развития территории (КРТ) жилой и нежилой застройки.

Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 30 ноября. В случае принятия, он вступит в силу с 1 января 2024 года.





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