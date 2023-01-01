Из Пермского края в зону спецоперации направлено 8,5 т гуманитарного груза Посылки ушли на фронт и в подшефный Северодонецк Поделиться Твитнуть

Два гуманитарных конвоя отправлены из Пермского края в зону СВО и подшефный Северодонецк. Усилиями представителей партии «Единая Россия», Гуманитарного центра Прикамья, Единого центра поддержки и Пермского регионального общественного фонда «Катюша» собран груз общим весом 8,5 т.

Военнослужащие из Прикамья получат необходимую экипировку для зимнего периода, включая костюмы и нательное бельё, тёплые перчатки и утеплённые резиновые сапоги. Кроме того, им будут переданы тактические подсумки, компасы, часы, фонари и бинокли. Военным также будут доставлены медикаменты, продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и другие необходимые предметы.

Дополнительно для бойцов были подготовлены маскировочные сети, спальники и бронежилеты. В преддверии зимы отправлены обогреватели, генераторы, газовые плитки и баллоны с газом. Также были приобретены тепловизоры, планшеты, провода и запчасти для автомобилей. Кроме того, в зону СВО направлено более 200 индивидуальных посылок от родственников военнослужащих.

Библиотеке в подшефном Северодонецке в Луганской Народной Республике будут доставлены более 300 книг, собранных сотрудниками Пермского гарнизонного Дома офицеров. В ближайшее время министерство образования Пермского края отправит в школы Северодонецка 3760 российских учебников по различным предметам и карты по географии.

Как отмечается в сообщении пресс-службы краевого правительства, пункты сбора гуманитарной помощи функционируют на всей территории Прикамья. В Перми граждане имеют возможность передать свои пожертвования в Гуманитарный центр Прикамья, расположенный по ул. Крупской, 5, а также в Единый центр поддержки, который находится в Доме офицеров Пермского гарнизона по ул. Сибирской, 59.

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