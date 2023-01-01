СКР начал проверку по факту падения с 15 этажа пермской школьницы
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В СКР по Пермскому краю начали проверку по факту падения школьницы с 15-го этажа в м/р Парковый в Перми. "Устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней», – сообщили perm.aif.ru в ведомстве.
Инцидент произошёл 13 ноября в одном из домов рядом с гимназией № 10.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. О причинах ЧП пока ничего не известно. Ведётся следствие.
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