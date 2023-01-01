Число лесных пожаров в Прикамье увеличилось в 1,9 раза Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пермский лесопожарный центр представил основные результаты пожароопасного сезона 2023 года. Всего зафиксировано 193 лесных пожара, что в 1,93 раза превышает средний показатель за последние пять лет (100 пожаров). Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 426,05 га при средней площади за 5 лет в 405,45 га.

По данным организации, первый лесной пожар был обнаружен 4 апреля в Очёрском лесничестве, а последний - 28 сентября в Гайнском лесничестве.

Продолжительность пожароопасного сезона составила 172 дня на южной территории Пермского края и 150 дней - в центральной и северной частях. Эти значения превышают среднюю продолжительность за последние 5 лет (138 дней).

Напряжённость пожароопасного сезона определяется количеством дней с III, IV и V классами пожарной опасности в зависимости от погодных условий. В 2023 году она составила 55,19% по сравнению со средним значением за 5 лет, равным 36,85%.

Специалисты отметили, что достигнутые показатели свидетельствуют о качественно организованной системе предотвращения пожаров в Пермском крае. Пожары в лесу обнаруживались своевременно, не успевали распространяться и успешно ликвидировались в течение первых суток. Примерно 88% пожаров относились к этой категории.

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