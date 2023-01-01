Алёна Бронникова На ремонт Дома учителя в Перми власти готовы потратить 6,4 млн рублей Работы должны быть выполнены до 15 декабря Поделиться Твитнуть

Здание МАУ СО «Дом учителя» (ул. Сибирская, 12) в Перми отремонтируют за 6,47 млн руб. На сайте «Сбербанк-АСТ» опубликована информация о проведении двух конкурсов на выполнение работ по ремонту и реставрации части объекта культурного наследия «Дом жилой А.Е. Попова», принадлежащей на праве пользования.

Согласно конкурсной документации, заявки от участников принимаются до 15 ноября. В этот же день подведут итоги. Исполнитель должен будет приступить к работам с момента подписания контракта и выполнить их до 15 декабря 2023 года.

Стоимость работ по демонтажу и установке окон оценили в 4,98 млн руб. Начальная цена ремонта внутренних помещений составила 1,49 млн руб.

Ранее на пересечении улиц Сибирской и Екатерининской в Перми стоял дом с мезонином городничего Василия Вайгеля. Старое здание сгорело во время пожара 1842 года. Затем, в XIX веке пермский купец Иван Любимов купил на этом месте землю и построил новое здание, которое на сегодняшний день является одним из самых первых построек в городе.

Позже его выкупил Пётр Попов, торговавший железом, сталью, чугуном и изделиями из них. Весь нижний этаж сдавался в аренду состоятельным купцам. Как отмечается на сайте «Пермячок», в разные годы в этом доме находились различные организации, в том числе торговые лавки, фабрика по производству штемпелей, хлебопекарня, парикмахерская, правление больничной кассой, Центральная уездная библиотека. А с 1924 года сюда переехал «Дом учителя».





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