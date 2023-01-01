Алёна Бронникова
Срок экспертизы по делу о сносе кафе в Черняевском лесу продлили до 15 ноября
Администрация Индустриального района требует признать объект незаконным
Арбитражный суд Пермского края 7 ноября принял решение о продлении срока экспертизы до 15 ноября по делу о сносе кафе в Черняевском лесу. Информация опубликована в картотеке судебных дел.
Речь идёт о кафе «Сундук», которое расположено в Перми по ул. Гатчинской, 17а. Согласно материалам дела, в апреле этого года администрация Индустриального района потребовала от владельца ООО «Шар» признать данный объект самовольной постройкой и снести его.
Летом суд поручил ООО «Центр экспертизы строительства» и ООО «БТИ» проведение комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертизы. В начале ноября «Центр экспертизы строительства» направил ходатайство о продлении срока в связи с камеральной обработкой полученных по результатам натурных осмотров данных. Ходатайство было удовлетворено.
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