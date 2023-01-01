Алёна Бронникова Срок экспертизы по делу о сносе кафе в Черняевском лесу продлили до 15 ноября Администрация Индустриального района требует признать объект незаконным Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 7 ноября принял решение о продлении срока экспертизы до 15 ноября по делу о сносе кафе в Черняевском лесу. Информация опубликована в картотеке судебных дел.

Речь идёт о кафе «Сундук», которое расположено в Перми по ул. Гатчинской, 17а. Согласно материалам дела, в апреле этого года администрация Индустриального района потребовала от владельца ООО «Шар» признать данный объект самовольной постройкой и снести его.

Летом суд поручил ООО «Центр экспертизы строительства» и ООО «БТИ» проведение комплексной строительно-технической и пожарно-технической экспертизы. В начале ноября «Центр экспертизы строительства» направил ходатайство о продлении срока в связи с камеральной обработкой полученных по результатам натурных осмотров данных. Ходатайство было удовлетворено.

Напомним, в рамках проекта «Зелёное кольцо» в Перми реализуют благоустройство особо охраняемых природных территорий, в том числе Черняевского леса. В июле в парке культуры и отдыха «Балатово» (входит в состав ООПТ «Черняевский лес») началась реконструкция. В перечень работ вошли снос аварийных и старых деревьев, обустройство скейт-парка, детской зоны и площадки для выгула собак. Кроме того, экологи поддержали отказ от размещения на его территории кафе и киосков, поскольку такие объекты наносят вред окружающей среде.

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