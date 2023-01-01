Метеорологическая зима в Пермском крае начнётся с 18 ноября Во вторник ожидается пик волны тепла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологическая зима в Пермском крае, как и в прошлом году, начнётся в середине ноября. При этом похолодание ожидается слабее, чем год назад. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. До начала арктического вторжения, которое придётся на четверг-пятницу, в Прикамье 14 ноября будет пик тепла. Во вторник температура воздуха превысит норму на 9˚. В южной половине края в течение суток ожидается +3..+6˚, в Перми до +5˚. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, на севере — с мокрым снегом.

В среду температура воздуха в регионе уже будет в диапазоне от -1 до +3˚, в Перми +1…+3˚ со слабыми осадками в виде мокрого снега.

В четверг в Прикамья начнётся арктическое вторжение, на севере днём похолодает до -5˚.

Ночью или утром в пятницу похолодание может начаться и в Перми (до -5˚), такая же температура вероятна и в течение дня. На севере же утром ожидается уже до -10˚. По данным синоптиков, не исключено, что похолодание в Перми и на юге края может начаться чуть позднее — ближе к ночи на субботу, и пройдёт со снегопадами.

В любом случае, к 18 ноября вся территория Пермского края окажется в холодной воздушной массе, температура воздуха днём будет не выше -5˚. В ночь на воскресенье при прояснении возможно похолодание до -15˚, днём будет -5..-10˚. Таким образом, впервые с начала ноября температура воздуха окажется ниже климатической нормы.





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