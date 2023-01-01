Максим Артамонов Пельмени, которые перевозил перевернувшийся в Прикамье грузовик, раздали челябинцам Водитель фуры уснул за рулём Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

После аварии с грузовиком DAF на дороге Пермь—Екатеринбург, которая произошла 6 ноября, 20 тонн мороженного и пельменей было решено отвезти в Челябинск и раздать бесплатно. Об этом сообщает издание 74.ru.

ДТП произошло в 15 км от Кунгура — грузовой автомобиль с продуктами улетел в кювет и перевернулся. Как выяснилось, водитель уснул за рулём. После аварии он получил серьёзные травмы, и его отвезли в больницу Кунгура.

В перевернувшейся фуре, которая принадлежит бизнесмену из Челябинска, было 20 тонн мороженого и пельменей на общую сумму 4,5 млн руб. После аварии владелец решил пригнать на место ДТП вторую фуру и перегрузить в неё товар.

В итоге весь товар увезли обратно в Челябинск, однако на предприятиях продукцию обратно не приняли, и её решили раздать бесплатно на стоянке для большегрузов. Весь товар был роздан в течение пяти часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.