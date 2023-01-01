Алёна Бронникова В результате ДТП на трассе Пермь—Березники скончался ещё один ребёнок Краевой минздрав рассказал о состоянии пострадавших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В результате автомобильной аварии на трассе Пермь—Березники 11 ноября погиб ещё один человек. Как рассказали «Новому компаньону» в министерстве здравоохранения Прикамья, им оказался 15-летний подросток.

«Из пяти пострадавших скончались трое — женщина 35 лет и два ребёнка 15 лет и одного года. В больнице продолжают лечение мальчик трёх лет и мужчина 40 лет. Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии, мужчина — в тяжёлом, но стабильном состоянии», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, страшное ДТП произошло в минувшую субботу, 11 ноября. Водитель ВАЗ-2104, в котором находилась семья из пяти человек, на 122 км трассы Пермь—Березники начал совершать обгон и столкнулся с лесовозом. Грузовой автомобиль двигался в попутном направлении и в этот момент поворачивал налево. Водитель легковушки и пассажиры получили различные травмы.

О том, что женщина и полуторагодовалый ребёнок скончались, в полиция и МЧС сообщили сразу. Остальные были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водитель КамАЗа не пострадал.





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