Алёна Бронникова В ДТП на трассе Пермь-Березники погибли женщина и полуторагодовалый ребёнок Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с лесовозом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 11 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и полуторагодовалый ребёнок. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла утром, на автодороге Пермь-Березники.

Автомобиль ВАЗ-2104, в котором находились погибшие, двигался под управлением мужчины 1998 года рождения. Всего в машине было пять человек.

«По предварительной информации, на 122 км трассы водитель начал совершать обгон и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево автомобилем КамАЗ. В результате автоаварии погибли женщина и 1,5-годовалый ребёнок, которые находились в ВАЗе», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Сам водитель и его пассажиры получили различные травмы. По данным МЧС России, оба пассажира — дети, все трое были переданы медикам в тяжёлом состоянии. Водитель КамАЗа, гружённого лесом, не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

"Новый компаньон" направил запрос в министерство здравоохранения Пермского края о состоянии пострадавших. На момент публикации новости комментарий не был получен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.