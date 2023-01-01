Максим Артамонов В спецоперации погиб мобилизованный житель Прикамья Игнатий Сторожев Ему был 31 год Поделиться Твитнуть

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В зоне боевых действий российской спецоперации на территории Украины погиб житель Юсьвы 31-летний Игнатий Сторожев. Об этом сообщает издание «Парма-Новости» со ссылкой на главу Юсьвинского муниципального округа Пермского края Николая Никулина.

Известно, что военнослужащий был в числе первых мобилизованных и проходил боевое слаживание в Елани. Его убили 24 июля этого года.

Военнослужащего похоронят 14 ноября. Прощание состоится в местной Детско-юношеской спортшколе «Спарт», отмечает издание.

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