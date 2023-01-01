Предложение об отмене НДФЛ для многодетных семей поддержали 59% пермяков Это больше, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, предложила освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что подавляющее большинство жителей Перми поддерживают такую инициативу.

За преференции для многодетных семей высказались 59% опрошенных пермяков (в среднем по России — 56%). Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей высказались лишь 19% жителей краевого центра. Они считают, что «многодетные семьи уже получают достаточную поддержку».

Инициатива об отмене НДФЛ для многодетных семей в большей степени поддерживается родителями, а не бездетными (69% и 48% соответственно). Мужчины одобряют эту идею чаще женщин (62% против 57%). Однако наибольшее количество сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей находится среди респондентов в возрасте до 34 лет — 69%.

Опрос проводился среди представителей экономически активного населения Перми 9 и 10 ноября 2023 года.

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