Максим Артамонов В «Амкаре» сменится тренерский штаб Это произойдёт на фоне вылета пермской команды в низший дивизион Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

По словам президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова, в связи с тем, что команда "красно-чёрных" вылетела в низший дивизион, в футбольном клубе сменится тренерский штаб. Контракт с прежними тренерами истекает в среду, 15 ноября. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В ноябре, после того как завершились все игры «серебряной» группы LEON Второй лиги А, амкаровцы заняли восьмую строчку, и таким образом команда оказалась в низшем классе «Б» (третий по значению класс во Второй лиге).

Как пояснили в футбольном клубе, перед стартом сезона руководство ФК поставило тренерскому штабу и футболистам задачу выйти в «золотую группу», однако после 18 туров чемпионата она осталась невыполненной.

Валерий Чупраков отметил, что поскольку задачи не выполнены, контракты будут закрыты.

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