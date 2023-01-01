Максим Артамонов
В отдельных районах Пермского края 13 ноября ожидается туман
В МЧС рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим
По данным Пермского Гидрометеоцентра, ночью и утром 13 ноября в отдельных районах края прогнозируется туман. В связи неблагоприятными погодными явлениями возможно увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
«Протираем противотуманки, снижаем скорость, соблюдаем дистанцию!», — призвали в пресс-службе МЧС по региону.
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