Максим Артамонов В Перми на парковке произошла массовая драка Жители вызвали полицию, но к её приезду участники потасовки разошлись Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На территории парковки на ул. Крылова в Перми в ночь на 12 ноября несколько человек устроили массовую драку. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев. Видеозапись была опубликована ВКонтакте.

Судя по кадрам, происшествие случилось на парковке между многоквартирными домами. В драке участвовали порядка десяти человек.

Как сообщили в полиции, по данному факту 12 ноября в ночное время в отдел внутренних дел поступило сообщение.

«Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции. По прибытии на место там никого не оказалось. Никто из участников в полицию не обращался», — сообщили в пресс-службе полиции.

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