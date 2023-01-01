В Перми вдовам погибших вагнеровцев поступают звонки от неизвестных Предположительно, они собирают данные о семьях погибших военнослужащих Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Связанный с ЧВК «Вагнер» telegram-канал «Прикамские витязи» сообщил, что в Перми неизвестные звонят вдовам участников российской спецоперации, заключивших контракт с частной военной компанией. Авторы telegram-канала считают, что таким образом собираются данные о семьях погибших военнослужащих.

«Неустановленные лица выходят на вдов погибших сотрудников группы «Вагнер». Под предлогом новогодних подарков детям они собирают установочные данные о семьях бойцов», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября в telegram-канал ЧВК «Вагнер» Пермь сообщалось, что набор новых контрактников для участия в спецоперации временно приостановлен до особых распоряжений. Однако через несколько дней был объявлен набор в транспортную группу «на ближнее направление». По данным telegram-канала, контракт заключается с Росгвардией через группу «Оркестра». Контрактникам обещали зарплату в 240 тыс. руб. и полный соц. пакет.

Сообщалось, что требуются водители, механики сваршики, шиномонтажнки и другие. Возраст — от 25 до 55 лет.

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