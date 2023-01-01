Алёна Бронникова Власти Прикамья ужесточат правила содержания и выгула домашних животных Новые требования планируют утвердить на ближайшем заседании Поделиться Твитнуть

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Правительство Пермского края планирует ввести новые требования к содержанию домашних животных. На соответствующий проект постановления обратила внимание ВЕТТА.

Согласно документу, пермякам запретят содержать питомцев в нежилых помещениях многоквартирных домов и на общественных и придомовых участках. На территориях частных домов собак разрешается держать на привязи или в вольерах, чтобы обезопасить людей и других животных.

Собак, которые представляют потенциальную опасность для окружающих, запретят выгуливать без намордника и поводка. Свободный выгул разрешается за пределами населённых пунктов и только в намордниках за исключением щенков младше трёх месяцев, декоративных и мелких пород высотой в холке до 30 см, а также собак брахицефальных пород.

Жителям региона рекомендуют выгуливать собак не менее двух раз в сутки. Во время прогулок за ними необходимо убирать экскременты.

Новые правила планируется утвердить на ближайшем заседании краевого правительства.

Ранее депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили ввести административную ответственность владельцам собак за свободный выгул животных.





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