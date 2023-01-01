Алёна Бронникова Власти Прикамья предложили ввести административную ответственность за свободный выгул собак Проект рассмотрят на пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В федеральном Кодексе об административных правонарушениях может появиться новая статья. На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры председатель совета муниципалитетов Прикамья Вадим Лысанов представил на рассмотрение законопроект об ответственности за безнадзорный выгул домашних животных.

Ранее правительство Пермского края произвело перерасчёт нормативов расходов на отлов, содержание, стерилизацию и умерщвление безнадзорных животных на 2023-2025 годы. Увеличение финансирования поможет в решении связанных с этой проблем. Введение административной ответственности также позволит обеспечить дополнительные меры безопасности людей, считает глава совета.

«По закону, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и сохранения их имущества. Эта норма не всегда соблюдается, а меры по пресечению данного нарушения не предусмотрены. Предлагаем депутатам Государственной думы от Пермского края поддержать законопроект, направленный на установление административной ответственности за безнадзорный выгул домашних животных», — высказался Вадим Лысанов.

Депутаты заксобрания поддержали решение внести в Госдуму проект федерального закона о включении изменений в Кодекс РФ в части установления административной ответственности за безнадзорный выгул домашних животных. Проект будет рассмотрен на пленарном заседании правительства.

В начале июня губернатор Прикамья внёс на рассмотрение в Заксобрание законопроект, согласно которому краевая Госветинспекция может стать контролирующим органом в сфере обращения с безнадзорными животными. Документ будет рассмотрен 22 июня.





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