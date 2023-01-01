Губернатор Прикамья проинспектировал строительство домов в Краснокамске для переселения из аварийного жилья Поделиться Твитнуть

В ходе рабочего визита в Краснокамск 10 ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился со строительством домов для переселения жителей из аварийного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, глава Прикамья проинспектировал возведение нового пятиэтажного многоквартирного дома по ул. Карла Маркса, 61. Строительство ведётся благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». На данный момент подрядчик занимается внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. После завершения строительства в дом переедут 29 семей из аварийного и ветхого жилья.

Кроме дома на ул. Карла Маркса, началось возведение ещё одного жилого дома, по ул. Чапаева, 30. На данный момент уже закончены работы по устройству фундамента. К концу 2024 года в городе будет завершено строительство ещё двух жилых зданий на более чем 150 квартир.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз сообщил, что с начала реализации национального проекта в Краснокамске уже расселено около 35 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Почти 3 тыс. человек переехали в новые дома. В 2022-2023 годах сдано в эксплуатацию три многоквартирных дома, и 187 семей справили новоселья.

Игорь Быкариз также обнародовал планы в рамках механизма комплексного развития территории строить жильё целыми кварталами, с соответствующей инфраструктурой.

Дмитрий Махонин поручил главе городского округа уже начинать разрабатывать план благоустройства будущих жилых кварталов. Кроме того, губернатор подчеркнул необходимость активизации работ по переселению из аварийного жилья и строительству новых домов. Важно осуществлять оперативной снос уже расселённого жилья и вводить в оборот освободившиеся земельные участки.

Краснокамский городской округ является одним из первых муниципалитетов, которые включились в программу строительства нового жилья для переселения из ветхих и аварийных зданий, а также для детей-сирот. В настоящее время в программе участвуют 16 муниципалитетов (включая Александровский, Кунгурский, Нытвенский, Чусовской и др.).

Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным, граждане, проживавшие в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, имеют возможность получить новое жильё.

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