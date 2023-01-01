Максим Артамонов Компания «Сатурн-Р» хочет получить из бюджета Перми 61 млн рублей за строительство ЖК «Арсенал» Иск принял к производству краевой арбитраж Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск от ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» к Пермской городской думе. Застройщик хочет установить факт отказа городских властей по увеличению предельной высотности застройки для возведения IV очереди ЖК «Арсенал». Ранее для строительства ЖК «Арсенал» по соглашению с правительством региона и администрацией Перми компания внесла в городской благотворительный платёж в размере 61,3 млн руб. Однако власти не увеличили предельную этажность для последней очереди ЖК. Теперь застройщик хочет вернуть эти деньги из городского бюджета. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Исковое заявление к Пермской городской думе было подано в конце октября. В нём содержится требование установить факт добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования земельным участком.

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу суда, установление этого факта, который имеет юридическое значение, нужно застройщику, чтобы вернуть из бюджета Перми взнос в 61,3 млн руб., уплаченный обществом по соглашению с мэрией.

Напомним, в апреле 2018 года застройщик и краевые власти заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству в микрорайоне Красные Казармы на участке, принадлежащем компании, школы на 1225 мест и детсада на 175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году. Но так как потребность в местах по детсадам всё равно не покрывалась, компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019-го, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма должна была составить 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн руб. была перечислена зимой 2020 года. Застройщик тогда заявил, что будет требовать от мэрии вернуть эти средства, но представитель горадминистрации в суде заявила, что это сделать нереально.

Кроме того, в 2019 году застройщик обратился в городскую администрацию и предложил повысить высоту застройки с 6 до 14 и 25 этажей на территории под IV очередь «Арсенала». Это участок, ограниченный улицами Чернышевского, Модераха, Татищева, Героев Хасана и зданиями по ул. Чернышевского, 23, 35 и 37. Однако гордума отправила предложение застройщика на доработку, После этого строительная компания пыталась оспорить в суде законность соглашения с властями города, согласно которому она взяла обязательство построить школу и детсад, а затем передать их в муниципальную собственность, но проиграла суд. Сейчас площадка под IV очередь «Арсенала» осваивается компанией «Мегаполис».

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