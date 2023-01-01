Вузы-бенефициары межвузовского Кампуса в следующем учебном году запустят новые сетевые программы Поделиться Твитнуть

фото из проектной документации

Под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко в онлайн-формате прошло совещании по вопросам реализации проектов по созданию кампусов мирового уровня. Участие во встрече принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Пермском крае создание межвузовского Кампуса в Камской долине осуществляется с соблюдением сроков дорожной карты.

Модель пермского межвузовского Кампуса предусматривает получение результатов синергетического эффекта от сотрудничества между ведущими вузами Пермского края, научными институтами, региональными органами власти и бизнес-сектором. Планируется, что уже в следующем учебном году вузы, включенные в проект Кампуса, предложат сетевые образовательные программы магистерского уровня.

фото из проектной документации

На данный момент бенефициарами Кампуса являются восемь ведущих пермских вузов, а именно: Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ), Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ), Высшая школа экономики — Пермь, Пермский государственный медицинский университет (ПГМУ), Пермская фармацевтическая академия и Пермский государственный институт культуры, а также НОЦ «Рациональное недропользование» и ПФИЦ УрО РАН.

Стоит отметить, что межвузовский Кампус будет играть важную роль в развитии городской инфраструктуры и сферы социально-экономического развития. Проект предполагает создание новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений.

В рамках пяти научно-образовательных направлений планируется создание 11 межвузовских лабораторий, которые обеспечат появление 544 рабочих мест. Кроме того, новая научно-исследовательская и производственно-технологическая инфраструктура Кампуса позволит расширить сферу НИОКР для реального сектора экономики, что, в свою очередь, приведёт к увеличению объёмов финансирования и дополнительным налоговым отчислениям.

фото из проектной документации

Как часть проекта, будет введён в эксплуатацию комплекс студенческих общежитий на 5 тысяч мест, что значительно сократит дефицит жилья для иностранных и иногородних студентов. Общая площадь комплекса составит более 100 тыс. кв. метров.

Пермский край первым из участников второй волны отобранных кандидатов заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов межвузовского Кампуса мирового уровня. В ходе отбора были выбраны 17 проектов (в 2021 году — 8, в 2022 году — 9). Это позволит создать более 70 тыс. мест для обучения в приоритетных для региона направлениях и привлечь больше молодежи в сферу науки.

В концепции Кампуса предусмотрено много открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это уникальная среда для индивидуального и совместного развития, а также для развития корпоративной культуры преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта будет осуществляться как за счет федерального и регионального бюджетов, так и за счет внебюджетных источников.

фото из проектной документации

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