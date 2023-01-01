Екатерина Артёмова Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия» Ранее глава Прикамья был беспартийным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиум регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержал заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о вступлении в партию. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». Главе региона будет вручён партийный билет.

Секретарь пермского отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев считает, что вступление губернатора в партию усилит реготделение. Он отметил, что глава Прикамья выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями партии с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона: регулярно принимает участие в партийных мероприятиях, поддерживает инициативы реготделения, а также патриотические, социальные и экологические проекты партии, «Молодой гвардии» и сторонников «Единой России».

Дмитрий Махонин поблагодарил однопартийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является «ключевой политической силой в стране и в регионе». «У нас с вами одна цель — развитие региона и повышение качества жизни его жителей. Приоритеты развития Пермского края тесно связаны с партийными проектами, в рамках которых в территориях нашего региона строятся и приводятся в порядок десятки соцобъектов, дорог, повышается уровень доступности медицины, спорта и культуры в муниципалитетах. Уверен, что теперь наше взаимодействие будет ещё более эффективным», — сказал Махонин.

Напомним, в 2016 году Дмитрий Махонин баллотировался в депутаты Государственной думы VII созыва по Пермскому краю от партии «Яблоко». Он не состоял в партии, но был первым номером в региональной группе. На выборах губернатора Прикамья в 2020 году победил как кандидат-самовыдвиженец.

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