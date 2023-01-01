Изменится конечная остановка автобусов маршрута № 59 в Перми Часть автобусов № 17 направят на Иву Поделиться Твитнуть

Предоставлено Сергеем Богуславским

В Перми рейсы маршрута № 59, следующие до остановки «Улица милиционера Власова», планируется продлить до торгового центра «Планета». Соответствующее изменение внесено в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Это обязательная процедура, предшествующая изменениям в работе маршрутов общественного транспорта (при добавлении остановок и изменении маршрутов движения).

Также в документе отражено, что для обеспечения транспортной доступности нового корпуса лицея № 10 планируется часть рейсов автобусного маршрута № 17, следующего от улицы 1905 года, продлить до м/р Ива.

На маршруте № 33 планируется продлить отдельные рейсы до улицы 1905 года. Эта мера позволит снизить нагрузку на маршруты № 69 и 70.

На маршруте № 75 появится новая остановка «Бродовский терминал». В настоящее время подрядчик заканчивает работы на объекте, после чего остановочный пункт введут в эксплуатацию.

Автобусам маршрута № 7 в ближайшее время разрешат останавливаться между остановочными пунктами «М/р Верхняя Курья» и «Дом отдыха» в любом разрешённом правилами дорожного движения месте. Это позволит «улучшить транспортную доступность территории, поскольку строительство остановочного пункта на этом перегоне в настоящее время невозможно», отметили в мэрии. Кроме того, планируется ввести дополнительный остановочный пункт «Улица Попова» (по улице Попова) для удобства пересадки пассажиров на трамваи, следующие по ул. Петропавловской.

По результатам анализа пассажиропотока и обращений пассажиров в путь следования экспресс-маршрута № 1т планируется включение остановочного пункта «М/р Одино». А на маршруте № 49 планируется ввести дополнительные рейсы.

При этом для повышения скорости сообщения на маршруте № 48 будет исключён один из двух остановочных пунктов на перекрёстке улиц Менжинского и Первомайской. Пассажиры нередко обращались с предложениями исключения одной остановки, так как они находятся в 50 метрах друг от друга.

На сегодняшний день сроки реализации изменений пока не определены. О их вводе будет сообщено дополнительно.





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