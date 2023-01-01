Первая декада ноября в Пермском крае станет самой теплой с 2013 года Похолодание ожидается только с 16-17 ноября Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, первая декада ноября в Пермском крае станет самой тёплой с 2013 года. В среднем температура воздуха в этот период превысит норму на 4˚ на севере края и почти на 5˚ на юге. Снежный покров, который образовался в октябре, к началу ноября в основном растаял, остался он только на севере и востоке. 2 ноября максимальная температура воздуха достигла +11˚ (в Чернушке было +11,6˚).

Теплый воздушный поток с юга продолжит поступать в Пермский край до середины месяца. В пятницу, 10 ноября, ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет на 7-8˚ выше нормы, достигнув +5...+6˚. Пройдут сильные дожди.

В субботу вечером осадки прекратятся в Перми, но продолжатся на севере и востоке края уже в виде мокрого снега. Днём все осадки прекратятся, и возможно прояснение. Температура воздуха будет в пределах 0…+4˚, а на юге края может достичь +6˚.

В воскресенье ожидается небольшое похолодание. Температура ночью будет колебаться между 0…-3˚, а днем составит -2…+2˚. Осадков не предвидится, но и прояснения маловероятны.

С начала следующей недели очередной циклон с Балкан принесёт потепление. В понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега, который перейдёт в дождь. Температура воздуха будет близка к 0˚.

Вторник, 14 ноября, может стать одним из самых теплых дней месяца. В южной части края ожидается +4…+6˚, что уже почти на 10˚ выше нормы, и даже на севере пройдёт не снег, а дождь.

С 16-17 ноября ожидается похолодание, которое, вероятно, станет началом метеорологической зимы на большей части края.

Таким образом, в ближайшие 7 дней средняя температура воздуха будет превышать норму почти на 7˚, а за первую половину ноября — более чем на 5˚.

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