Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» потерпели поражение в Санкт-Петербурге
Эта неудача стала третьей для пермской команды в гандбольном международном турнире
В матче пятого тура SEHA — Gazprom League подопечные Валентина Бузмакова встретились на выезде с питерским «Зенитом».
Хозяева площадки на протяжении всего матча контролировали ход игры. Встреча завершилась со счетом 38:33 в пользу питерцев. Теперь у «Пермских медведей» в активе три набранных очка и четвертое место в турнирной таблице из пяти.
24 ноября эти же соперники встретятся вновь, но этот раз поединок пройдет в Перми.
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