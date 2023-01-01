Андрей Стрельцов «Пермские медведи» потерпели поражение в Санкт-Петербурге Эта неудача стала третьей для пермской команды в гандбольном международном турнире Поделиться Твитнуть

фото: ГК Зенит

В​ матче пятого тура SEHA​ — Gazprom League подопечные Валентина Бузмакова встретились на выезде с питерским «Зенитом».

Хозяева площадки на протяжении всего матча контролировали ход игры. Встреча​ завершилась со​ счетом 38:33 в пользу питерцев. Теперь у «Пермских медведей» в активе три набранных очка и четвертое место в турнирной таблице из пяти.

24 ноября эти же соперники встретятся вновь, но этот раз поединок пройдет в Перми.

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