В четырёх муниципалитетах Прикамья к 2025 году появятся новые катки Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 2024 году Добрянка, Чернушка, Кунгур и Чусовой получат субсидии на строительство новых ледовых катков. Главы территорий, которым выделят средства, на встрече с губернатором Дмитрием Махониным обсудили планы и дорожную карту проектов совместно с руководителями отраслевых министерств. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на правительство региона.

Для строительства планируется использовать типовые проекты катков, чтобы сэкономить время и средства. Это будут быстровозводимые конструкции, оцениваемые в 280 млн рублей. Каждый из проектов будет получать финансирование в размере 198 млн рублей от бюджета Пермского края, а остальная сумма будет отнесена на счёт муниципалитетов.

Представители территорий на встрече с губернатором представили места, где будут размещены комплексы. Эти площадки уже имеют необходимую инфраструктуру. Катки будут доступны не только жителям этих муниципалитетов, но и соседних территорий. По словам Махонина, объекты должны быть самоокупаемыми и не создавать дополнительной нагрузки на бюджеты.

В 2024 году проекты пройдут государственную экспертизу, а возведение катков запланировано на осень 2025 года.

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